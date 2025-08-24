Sonntag, 24. August 2025

zurück
Plus Hardheim

Maschinenbauer Eirich sieht den Mittelstand im Kampf ums Überleben

Auch bei Eirich ist der Fachkräftemangel präsent: Der Geschäftsführer sieht dramatische Veränderungen bei den Auszubildenden und kritisiert die Bildungspolitik.

24.08.2025 UPDATE: 24.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 38 Sekunden
Die Hardheimer Firma Eirich hat eine Auszubildendenquote von zehn Prozent. Doch viele Unternehmen tun sich zunehmend schwer damit, motivierte Bewerber zu finden. Fotos: Eirich

Von Janek Mayer

Hardheim. Ralf Rohmann schlägt Alarm. Der Geschäftsführer des Maschinenbauers Eirich in Hardheim sieht den Mittelstand im Kampf um sein Überleben. Fachkräftemangel, eine marode Infrastruktur und Werteverlust hält er als Hauptursachen dafür, dass immer mehr Betriebe um ihre Existenz bangen müssen.

Mit seinem international tätigen Unternehmen muss

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.