Von Janek Mayer

Hardheim. Ralf Rohmann schlägt Alarm. Der Geschäftsführer des Maschinenbauers Eirich in Hardheim sieht den Mittelstand im Kampf um sein Überleben. Fachkräftemangel, eine marode Infrastruktur und Werteverlust hält er als Hauptursachen dafür, dass immer mehr Betriebe um ihre Existenz bangen müssen.

Mit seinem international tätigen Unternehmen muss