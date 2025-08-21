Donnerstag, 21. August 2025

Plus Region Heidelberg

Die Hürden der Kartenzahlung sind immer noch sehr hoch

Insbesondere Kleinbetriebe beklagen hohe Gebühren und größeren Aufwand. Grundsätzlich stehen sie einer Wahlfreiheit aber positiv gegenüber.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 11 Sekunden
Der Eppelheimer Frisör Arkadius Grewe-Wnuk beim bargeldlosen Bezahlen. Foto: Kreutzer

Von Luna Bauer

Region Heidelberg. Der in vielen Geschäften immer noch verbreitete kleine Zettel mit der Aufschrift "Keine Kartenzahlung" gehört wohl bald der Vergangenheit an. Laut Koalitionsvertrag von Union und SPD soll Verbraucherinnen und Verbrauchern künftig flächendeckend die Wahl der Zahlungsmethode ermöglicht werden. Bargeld bleibt erhalten, doch mindestens eine

