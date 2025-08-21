Von Micha Hörnle

Schriesheim. Bevor Sie den Artikel lesen, ein Warnhinweis: Sollten Sie gerade frühstücken, verschieben Sie die Lektüre auf später, es wird nun richtig unappetitlich. Denn das, was sich in den letzten Wochen im Waldschwimmbad zugetragen hat, ist eine Riesensauerei, eine extreme Belastung für das Personal – und in dieser Dimension bisher