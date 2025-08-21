Ladenburg. (stu) Manche Aussagen, die aus der Bundespolitik zu hören sind, haben für die Kommunen und die Planungen vor Ort gravierende Folgen. So wie in Ladenburg, wo nun ein großes PV-Projekt vorerst auf Eis gelegt wurde – wegen zu großer Unsicherheiten.

Ausgelöst wurden diese von Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU). Sie kündigte jüngst an, die