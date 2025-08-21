Photovoltaik-Projekt wird an den Bahngleisen auf Eis gelegt
Auslöser waren Aussagen von Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche. Eine Initiative befürchtet ein "Abwürgen der Energiewende".
Ladenburg. (stu) Manche Aussagen, die aus der Bundespolitik zu hören sind, haben für die Kommunen und die Planungen vor Ort gravierende Folgen. So wie in Ladenburg, wo nun ein großes PV-Projekt vorerst auf Eis gelegt wurde – wegen zu großer Unsicherheiten.
Ausgelöst wurden diese von Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU). Sie kündigte jüngst an, die
