Von Sebastian Schuch

Mosbach. 1561 Kubikmeter Wasser, 1,561 Millionen Liter, sollen von Jahresbeginn bis Ende September 2024 in einem Haus in Mosbach verbraucht worden sein. Das entspricht 8762 randvollen Badewannen mit je 180 Litern Fassungsvermögen.

Der damalige Besitzer des Hauses (69) vermutet eine Fehlfunktion, einen sogenannten Rollensprung, die womöglich