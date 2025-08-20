Stadtwerke stellen Verbrauch von 8762 Badewannen Wasser in Rechnung
In einem Haus in Mosbach sollen 1,5 Millionen Liter geflossen sein. War der Großbrand im Neckar-Odenwald-Zentrum die Ursache?
Von Sebastian Schuch
Mosbach. 1561 Kubikmeter Wasser, 1,561 Millionen Liter, sollen von Jahresbeginn bis Ende September 2024 in einem Haus in Mosbach verbraucht worden sein. Das entspricht 8762 randvollen Badewannen mit je 180 Litern Fassungsvermögen.
Der damalige Besitzer des Hauses (69) vermutet eine Fehlfunktion, einen sogenannten Rollensprung, die womöglich
