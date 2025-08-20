Mittwoch, 20. August 2025

zurück
Plus Mosbach

Stadtwerke stellen Verbrauch von 8762 Badewannen Wasser in Rechnung

In einem Haus in Mosbach sollen 1,5 Millionen Liter geflossen sein. War der Großbrand im Neckar-Odenwald-Zentrum die Ursache?

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 23 Sekunden
Eine Fehlfunktion seines Wasserzählers vermutet ein Mosbacher als Grund für einen offenbar exorbitanten Verbrauch, über den nun am Landgericht Mosbach verhandelt wurde. Foto: Ralf Hirschberger/Picture Alliance

Von Sebastian Schuch

Mosbach. 1561 Kubikmeter Wasser, 1,561 Millionen Liter, sollen von Jahresbeginn bis Ende September 2024 in einem Haus in Mosbach verbraucht worden sein. Das entspricht 8762 randvollen Badewannen mit je 180 Litern Fassungsvermögen.

Der damalige Besitzer des Hauses (69) vermutet eine Fehlfunktion, einen sogenannten Rollensprung, die womöglich

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.