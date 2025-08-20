Von Micha Hörnle

Schriesheim. Silvia, genannt "Silja", Weisbrod ist keine Bürgerin, die sich ständig zu Wort meldet und meckert. Doch wenn sie ein wichtiges Anliegen hat, hält sie mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg – wie vor drei Jahren, als sie mit den Tücken der digitalen Grundsteuererklärung kämpfte (RNZ vom 24. August 2022). Doch nun geht es um ganz konkrete