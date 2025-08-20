Mittwoch, 20. August 2025

zurück
Plus Schriesheim

Wenn die Welle alles noch schlimmer macht

Eine Anwohnerin findet die Aufpflasterungen unterhalb der B3 "kontraproduktiv", denn sie verursachen vor allem Lärm.

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 45 Sekunden
Die Bodenwellen unterhalb der B3 sollen eigentlich das Tempo reduzieren. Aber sie verstärken nach Beobachtungen von Anwohnern momentan eher den Lärm. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Silvia, genannt "Silja", Weisbrod ist keine Bürgerin, die sich ständig zu Wort meldet und meckert. Doch wenn sie ein wichtiges Anliegen hat, hält sie mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg – wie vor drei Jahren, als sie mit den Tücken der digitalen Grundsteuererklärung kämpfte (RNZ vom 24. August 2022). Doch nun geht es um ganz konkrete

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.