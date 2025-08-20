Schilder mit Piktogrammen am Hochholzer See werfen Fragen auf
Die Bilder scheinen nicht selbsterklärend zu sein, und weniger Text ist auch nicht vorhanden: Die klein gedruckte Nutzungsordnung befindet sich direkt neben den Piktogrammen.
Walldorf. (arb) Eigentlich sollten die Piktogramme am Hochholzer See in Walldorf Klarheit darüber schaffen, was dort erlaubt beziehungsweise nicht erlaubt ist. Ende Januar nämlich war eine aktualisierte Nutzungsordnung fällig geworden.
Badende Hunde und Menschen, herumliegendes Grillgut und Getränkeflaschen und sogar Öl im Wasser hatten Manuel Muhl, den Vorsitzenden des
