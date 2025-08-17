Diese Schlangen gibt es in der Rhein-Neckar-Region
Die RNZ stellt heimische Arten vor. Zurückhaltung ist bei einer Begegnung gefragt.
Von Benjamin Miltner
Region Heidelberg. Egal ob im hauseigenen Teich oder wie jüngst berichtet auf einem Spielplatz: Begegnungen mit Schlangen jagen Menschen häufig einen Schrecken ein. Dabei sind die rund um Heidelberg vorkommenden Arten alle ungiftig und ungefährlich, wie zwei Experten im RNZ-Gespräch betonen. Fragen und Antworten zu den streng unter Schutz stehenden
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+