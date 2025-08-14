Donnerstag, 14. August 2025

zurück
Plus Leimen

Acker wurde wegen Erdgasleitung vor der Ernte "plattgemacht"

Beim Bau der Süddeutschen Erdgasleitung eskaliert in Gauangelloch und Lingental der Unmut: plattgemachte Äcker, nächtliche Arbeiten, drohende Straßenschäden und Kritik an Terranets.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 39 Sekunden
In Leimen sind die Spuren der Erdgasleitung längst sichtbar: In Lingental rollen die Lkw. Foto: Kubirski/Alex

Von Sabrina Lehr

Leimen. Es gab Streit, Gespräche, Proteste und Stille, doch jetzt ist es so weit: Die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) wird gebaut. Bis voraussichtlich Mai wird die Leitung im Abschnitt zwischen Hüffenhardt und Gaiberg gebaut; bis August die unterirdische Querung unterm Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund und Leimens Ortsteil Lingental, wo zu diesem Zweck

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sabrina Lehr
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.