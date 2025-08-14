Acker wurde wegen Erdgasleitung vor der Ernte "plattgemacht"
Beim Bau der Süddeutschen Erdgasleitung eskaliert in Gauangelloch und Lingental der Unmut: plattgemachte Äcker, nächtliche Arbeiten, drohende Straßenschäden und Kritik an Terranets.
Von Sabrina Lehr
Leimen. Es gab Streit, Gespräche, Proteste und Stille, doch jetzt ist es so weit: Die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) wird gebaut. Bis voraussichtlich Mai wird die Leitung im Abschnitt zwischen Hüffenhardt und Gaiberg gebaut; bis August die unterirdische Querung unterm Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund und Leimens Ortsteil Lingental, wo zu diesem Zweck
