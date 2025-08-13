Mittwoch, 13. August 2025

Neue Pächter der Burgschenke Guttenberg setzen auf regionale Küche

Seit März servieren Anja und Petro Trumic in neuem Ambiente gutbürgerliche Küche mit internationalem Touch und wollen die Neckarmühlbacher Burg Guttenberg als Eventort beleben.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 04:00 Uhr 53 Sekunden
Die alten Bierbänke haben Anja und Petro Trumic gegen bequeme Stühle ausgetauscht. So lässt sich der fantastische Ausblick auf der Terrasse gemütlich genießen. Foto: cao

Haßmersheim-Neckarmühlbach. (cao) Das rustikale Ritter-Flair ist Geschichte. Heller, gemütlicher und offener präsentiert sich die Burgschenke auf Burg Guttenberg, seit Anja und Petro Trumic das Ruder übernommen haben.

Seit Mitte März bieten die neuen Pächter von Donnerstag bis Sonntag durchgehend warme Küche an und laden vor dem historischen und gleichzeitig modernen Ambiente zum

