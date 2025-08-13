Haßmersheim-Neckarmühlbach. (cao) Das rustikale Ritter-Flair ist Geschichte. Heller, gemütlicher und offener präsentiert sich die Burgschenke auf Burg Guttenberg, seit Anja und Petro Trumic das Ruder übernommen haben.

Seit Mitte März bieten die neuen Pächter von Donnerstag bis Sonntag durchgehend warme Küche an und laden vor dem historischen und gleichzeitig modernen Ambiente zum