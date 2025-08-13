Neckarbischofsheim/Hüffenhardt. (RNZ) Der Zugverkehr auf der Krebsbachtalbahn fällt auch an diesem Mittwoch aus. Eigentlich sollte der Betrieb nach dem Ausfall am gestrigen Dienstag wieder laufen. Das teilt die Regionenbahn mit. Grund für den erneuten Ausfall ist nach wie vor der Personalmangel.

"Es tut uns sehr leid, dass wir den Zugverkehr wieder einstellen müssen. Das ist nicht die Qualität, die die Fahrgäste zu Recht von uns erwarten", bedauern Pit Bretschneider und Frank von Meißner, Geschäftsführer der Regionenbahn.

Ab Donnerstag sollen die Züge des Straßenersatzverkehrs wieder fahren, heißt es abschließend.

Update: Mittwoch, 13. August 2025, 16.06 Uhr

Neckarbischofsheim/Hüffenhardt. (RNZ) Wegen Personalmangel fällt der Zugverkehr auf der Krebsbachtalbahn am heutigen Dienstagnachmittag bis Betriebsschluss aus. Das teilte die Regionenbahn mit. Ausfallen werden Züge 98210 bis 98217 und auch der Schienenersatzverkehr.

Der Grund dafür sei, dass es wegen Personalausfällen kein Personal für die Zugleitung gibt. Diese hat die Übersicht über die Bahnstrecke und muss den Zügen die Fahrt genehmigen.

"Wir bedauern es sehr, dass wir nach nur neun Betriebstagen den ersten Zugausfall haben. Wir wären gerne weitergefahren", sagt Pit Bretschneider, Geschäftsführer der Regionenbahn.

Frank von Meißner, Co-Geschäftsführer der Regionenbahn, ergänzt: "Wir haben dem Streckennetzbetreiber Vorschläge gemacht, wie man eventuell künftig einen Notbetrieb durchführen könnte. Aber das letzte Wort hat der Streckennetzbetreiber der Krebsbachtalbahn."

Ab dem morgigen Mittwoch fahren die Züge des Straßenersatzverkehrs dann wieder auf den Gleisen der Krebsbachtalbahn, die normalerweise nur im Freizeitverkehr mit nostalgischen Schienenbussen an Wochenenden befahren wird.