Mieterhöhungen treffen die Schwächsten in der Gesellschaft sehr hart
Die Folgen eines Gemeinderatsbeschlusses können die wenigsten tragen. Der städtische Haushalt wird um 350.000 Euro entlastet.
Von Axel Sturm
Ladenburg. Es gibt Entscheidung der Politik und am Ratstisch, die kosten die betroffenen Menschen richtig viel Geld. In Ladenburg sorgt derzeit eine solche für mächtigen Ärger. Denn davon sind die Schwächsten der Gesellschaft betroffen.
Obdachlose, aber auch geflüchtete Menschen, die eine städtische Wohnung angemietet haben, machen neu festgelegte
