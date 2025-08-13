Seckach. (pm/RNZ) In der Ausgabe vom vergangenen Donnerstag hatte die RNZ über die versickernde Seckach im Bereich der Industriestraße berichtet. Nun hat Bürgermeister Thomas Ludwig weitere aktuelle Informationen bekannt gegeben. Die Ursache wurde demnach mittlerweile gefunden.

"Die in den vergangenen Tagen vorgenommene Freilegung der Schadstelle in der Seckach brachte das Ergebnis, dass der Sammelkanal zur Kläranlage in diesem Bereich gebrochen ist. Dadurch konnte Bachwasser in den Kanal einfließen und die Seckach fiel ab der Schadstelle bis zur Brücke in der Industriestraße trocken", so Ludwig. Nach Ansicht aller beteiligten Stellen sei das Bachwasser zu einem großen Teil in den Sammelkanal und ein kleinerer Teil bedingt durch eine Doline in den Untergrund geflossen.

Die fortgesetzten Erkundungen des Bereichs hätten ergeben, dass im Bereich der Schadstelle kein fester Untergrund vorhanden ist, der eine Stabilisierung der Kanaltrasse zulassen würde, erklärt der Bürgermeister.

"Schließlich brachte die Reinigung und Befahrung des Kanals mit einer Kamera die Erkenntnis, dass in unmittelbarer Nachbarschaft noch weitere kleinere Schadstellen vorhanden sind." Unter dem Strich werde dieser Kanal daher auf Dauer nicht mehr betrieben werden können und aufzugeben sein, sagt Ludwig.

"Die in der letzten Woche gewonnenen neuen Erkenntnisse wurden unverzüglich in die bereits laufenden Planungen zur Sanierung des Sammlers und des Hochwasserschutzdamms längs der Seckach integriert", teilt das Gemeindeoberhaupt weiter mit.

Wegen der Urlaubszeit bleibe die Umleitung der Seckach mittels der beiden PP-Rohre vorläufig erhalten. Der Kanal werde mit eindringendem Fremdwasser provisorisch weiterbetrieben, bis zeitnah mittels Schmutzwasserpumpen und einer Schlauchdruckleitung eine Mischwasserumleitung aus dem Kanal über den Hochwasserdamm errichtet werde.

Seit Montag, 11. August, werde die Schadstelle mittels Vlies – soweit möglich – abgedichtet und mit ihrer Verfüllung sowie der provisorischen Wiederherstellung des Hochwasserdamms begonnen. "Diese Arbeiten werden im Laufe dieser Woche abgeschlossen", informiert Ludwig, der betont: "Alle genannten Maßnahmen finden in enger Abstimmung mit den zuständigen Fachdiensten im Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis und mit dem Landesbergamt (LGRB im Regierungspräsidium Freiburg) statt. Die Baustelle wird weiterhin ständig überwacht, damit eventuelle Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkannt, gemeldet und behoben werden können."

Auch die folgenden Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gewässersohle und des Hochwasserdamms müssten mit den oben genannten Fachbehörden abgestimmt und vor ihrer Ausführung von diesen genehmigt werden.