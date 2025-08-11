Montag, 11. August 2025

zurück
Plus Mosbach/Obrigheim

Annahme wird traurige Erkenntnis: Vermisster Schwimmer ist ertrunken

Der 27-Jährige wurde am heutigen Montagnachmittag tot im Neckar nahe des Obrigheimer Sportplatzes aufgefunden. Zudem gibt es auch neue Informationen zum Verschwinden am Freitagabend.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 18:30 Uhr 4 Minuten, 44 Sekunden
Mit zwei Fahrzeugen sicherte die Feuerwehr Obrigheim den Fundort des ertrunkenen 27-Jährigen in der Nähe des Sportplatzes ab. Foto: Sebastian Schuch

Von Sebastian Schuch

Neckarelz/Obrigheim. Am Montagnachmittag um 17 Uhr herrschte mehr oder minder traurige Erkenntnis: Der 27-Jährige, der seit Freitagabend vermisst wurde, ist wohl ertrunken. Ein Bildabgleich mit einer im Neckar bei Obrigheim gefundenen Leiche lieferte "annähernd" eine Identifizierung, sagte ein Beamter der Wasserschutzpolizei am Fundort.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  