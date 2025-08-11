Annahme wird traurige Erkenntnis: Vermisster Schwimmer ist ertrunken
Der 27-Jährige wurde am heutigen Montagnachmittag tot im Neckar nahe des Obrigheimer Sportplatzes aufgefunden. Zudem gibt es auch neue Informationen zum Verschwinden am Freitagabend.
Von Sebastian Schuch
Neckarelz/Obrigheim. Am Montagnachmittag um 17 Uhr herrschte mehr oder minder traurige Erkenntnis: Der 27-Jährige, der seit Freitagabend vermisst wurde, ist wohl ertrunken. Ein Bildabgleich mit einer im Neckar bei Obrigheim gefundenen Leiche lieferte "annähernd" eine Identifizierung, sagte ein Beamter der Wasserschutzpolizei am Fundort.
