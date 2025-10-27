Von Armen Begic

Wiesloch. Einander zuhören, andere Meinungen aushalten und respektvoll miteinander umgehen: Diese Fähigkeiten seien essenziell, um ein demokratisches Miteinander möglich zu machen, appellierte die Journalistin Dunja Hayali am Freitagabend an das Publikum im bis auf den letzten Platz besetzten Hörsaal in den Räumlichkeiten der MLP Finanzberatung.

Als