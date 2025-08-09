Von Konrad Bülow

St. Leon-Rot. Mobbing, Schikanen und menschenverachtendes Verhalten seitens Führungskräften im kommunalen Bauhof: Derartige Missstände, die in einer Teamanalyse eines Beratungsunternehmens genannt werden, sorgen in St. Leon-Rot seit einiger Zeit für Gesprächsstoff.

Ehemalige und derzeitige Mitarbeiter hatten die RNZ darauf hingewiesen, dass dieser