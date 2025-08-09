Analyse-Team bekräftigt Vorwürfe und kritisiert Bürgermeister
Ein Puzzle aus Berichten über Mobbing. Das Beratungsunternehmen sieht sich diskreditiert und womöglich seines Rufs geschädigt.
Von Konrad Bülow
St. Leon-Rot. Mobbing, Schikanen und menschenverachtendes Verhalten seitens Führungskräften im kommunalen Bauhof: Derartige Missstände, die in einer Teamanalyse eines Beratungsunternehmens genannt werden, sorgen in St. Leon-Rot seit einiger Zeit für Gesprächsstoff.
Ehemalige und derzeitige Mitarbeiter hatten die RNZ darauf hingewiesen, dass dieser
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+