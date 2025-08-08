Freitag, 08. August 2025

Plus Ladenburg

Biker erfüllten schwerkranker Annalena (5) Traum von Disneyland

"Geschichte der kleinen Kämpferin hat bewegt": Erfolgreiche Spendenaktion: Jennifer Schwarz sorgte dafür, dass ihr Wunsch in Erfüllung ging.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 42 Sekunden
Eine große Spendenaktion ermöglichte Annalena (r.) und ihrer Familie den Besuch im Disneyland. Foto: privat

Von Edda Nieber

Ladenburg. Über 80 Motorräder und Trikes fuhren vor etwa einem Jahr mit lautem Getöse durch Ladenburg. Ein ungewöhnlicher Anblick mit einem umso wichtigeren Anlass.

Mitten unter den in typischer Motorradclub-Ausrüstung gekleideten Männern und Frauen: die fünfjährige Annalena. Neben ihrem Papa auf einem Trike sitzend verfolgte sie das Geschehen mit

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
Kommentare
