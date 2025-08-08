Von Edda Nieber

Ladenburg. Über 80 Motorräder und Trikes fuhren vor etwa einem Jahr mit lautem Getöse durch Ladenburg. Ein ungewöhnlicher Anblick mit einem umso wichtigeren Anlass.

Mitten unter den in typischer Motorradclub-Ausrüstung gekleideten Männern und Frauen: die fünfjährige Annalena. Neben ihrem Papa auf einem Trike sitzend verfolgte sie das Geschehen mit