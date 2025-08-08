Freitag, 08. August 2025

zurück
Plus Hat Wiesloch ein Müllproblem?

Wilder Müll wird zunehmend zum Stadtgespräch

Bürgermeister: Das Thema treibt uns um. Es gibt Engpässe bei der Stadtreinigung.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 56 Sekunden
Die Bevölkerung nimmt es mit Humor, doch eigentlich ist die zunehmende Vermüllung in Wiesloch ein Problem. Tüten werden wild entsorgt oder Abfall liegen gelassen, wie am Bussierhäusel. Foto: Teufert

Von Anja Hammer

Wiesloch. In den letzten Wochen und Monaten fällt in Wiesloch immer wieder Unrat in der Landschaft und im Stadtbild auf. Seien es leere Joghurtbecher und Co. am Rand der Alten Bruchsaler Straße zwischen Frauenweiler und Wiesloch oder ganze Mülltüten direkt neben einem öffentlichen Mülleimer. Doch das sind nur einige Beispiele. Die Vermüllung fällt auf und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Anja Hammer
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.