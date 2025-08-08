Von Christina Schäfer

Weinheim. Martin Schmitt stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Das ist den sommerlichen Temperaturen im Schlosspark und einer Sonne geschuldet, die sich in diesen Stunden ebenso über die Kerwe hermacht wie die vielen Gäste, die schon am Nachmittag in der Stadt unterwegs sind.

Es könnte aber auch Aufregung sein. Immerhin hat Schmitt zuvor auf