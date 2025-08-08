Von Rüdiger Busch

Buchen/Wacken. Knietief im Schlamm: Das Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air schrieb auch in diesem Jahr ganz besondere Geschichten. 85.000 Fans erlebten unvergessliche Festivaltage. Für deren reibungslosen Ablauf waren tausende haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter zuständig – darunter verblüffend viele Experten aus dem kleinen Odenwaldstädtchen Buchen.