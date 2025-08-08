Warum Wacken fest in Buchener Hand war
Veranstaltungstechnik aus dem Odenwald sorgte für einen reibungslosen Festivalbetrieb.
Von Rüdiger Busch
Buchen/Wacken. Knietief im Schlamm: Das Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air schrieb auch in diesem Jahr ganz besondere Geschichten. 85.000 Fans erlebten unvergessliche Festivaltage. Für deren reibungslosen Ablauf waren tausende haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter zuständig – darunter verblüffend viele Experten aus dem kleinen Odenwaldstädtchen Buchen.
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+