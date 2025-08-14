Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Landrat Christian Engelhardt (CDU) fühlt sich auf seiner Sommertour durch den Kreis Bergstraße beim Halt in Hirschhorn fröhlich, Bürgermeister Martin Hölz ist stolz und manche Stadtverordneten von Hirschhorn sind richtig sauer. Max Weber, Fraktionsvorsitzender der SPD, bringt es in der Stadtverordnetenversammlung (Stavo) Ende Juli auf den