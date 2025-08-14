Donnerstag, 14. August 2025

Plus Wehrbrücke Hirschhorn

Streit um Bauverzögerung, Kostenexplosion und Kommunikation

Die Sanierung der Wehrbrücke in Hirschhorn dauert länger, kostet doppelt so viel und sorgt für Ärger – bei Bürgern, Politik und wegen mangelhafter Kommunikation.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 29 Sekunden
Auf der Wehrbrücke: Landrat Christian Engelhardt (3. v. r.) mit (v.l.n.r.) Maximilian Bogmair, Silja Poth und Eik Burger von der Kreisverwaltung Bergstraße, Martin Hölz, Andreas Körbel von Hessen Mobil sowie Dominik Perleth von der Kreisverwaltung Bergstraße. Foto: kb

Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Landrat Christian Engelhardt (CDU) fühlt sich auf seiner Sommertour durch den Kreis Bergstraße beim Halt in Hirschhorn fröhlich, Bürgermeister Martin Hölz ist stolz und manche Stadtverordneten von Hirschhorn sind richtig sauer. Max Weber, Fraktionsvorsitzender der SPD, bringt es in der Stadtverordnetenversammlung (Stavo) Ende Juli auf den

Carmen Oesterreich
