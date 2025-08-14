Streit um Bauverzögerung, Kostenexplosion und Kommunikation
Die Sanierung der Wehrbrücke in Hirschhorn dauert länger, kostet doppelt so viel und sorgt für Ärger – bei Bürgern, Politik und wegen mangelhafter Kommunikation.
Von Carmen Oesterreich
Hirschhorn. Landrat Christian Engelhardt (CDU) fühlt sich auf seiner Sommertour durch den Kreis Bergstraße beim Halt in Hirschhorn fröhlich, Bürgermeister Martin Hölz ist stolz und manche Stadtverordneten von Hirschhorn sind richtig sauer. Max Weber, Fraktionsvorsitzender der SPD, bringt es in der Stadtverordnetenversammlung (Stavo) Ende Juli auf den
