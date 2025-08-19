Obrigheim. (stk) Am 30. Juni schloss sich für Jacqueline und vor allem Michaela Ullmann ein Kapitel – und seit Mittwoch hat nun auch für alle sichtbar das neue Kapitel begonnen. "Unser Leben ist von Neckarelz nach Obrigheim verlagert worden", erzählen die beiden – hier wie dort betreiben sie eine Tankstelle, in Neckarelz war es die Agip, in Obrigheim steht die neue Station nun unter der Flagge

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote