Montag, 18. August 2025

zurück
Plus Eberbach

Das "Café Rose" kommt ins Gasthaus zur Rose

Die Immobilie soll nach 17 Jahren wieder mit Leben gefüllt werden. Zwei Schwestern wagen den Sprung in die Selbstständigkeit.

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 12 Sekunden
Das Gasthaus zur Rose soll nach rund 17 Jahren Leerstand wieder bewirtschaftet werden. Melanie Michalske (r.) und Madeline Borkowsky vor der neuen Eingangstür ins Café „Rose“. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. "Wir wollen die Immobilie wieder mit Leben füllen", sagen sie. Wir, das sind die beiden Schwestern Melanie Michalske und Madeline Borkowsky – die Immobilie ist das ehemalige Gasthaus zur Rose am Neuen Markt. Im Herbst wollen beide im Erdgeschoss des leer stehenden Gebäudes das Café Rose eröffnen und damit den Sprung in die Selbstständigkeit wagen.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Peter Bayer
Redakteur Lokales, lokale Sportredaktion Eberbach
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.