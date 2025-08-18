Das "Café Rose" kommt ins Gasthaus zur Rose
Die Immobilie soll nach 17 Jahren wieder mit Leben gefüllt werden. Zwei Schwestern wagen den Sprung in die Selbstständigkeit.
Von Peter Bayer
Eberbach. "Wir wollen die Immobilie wieder mit Leben füllen", sagen sie. Wir, das sind die beiden Schwestern Melanie Michalske und Madeline Borkowsky – die Immobilie ist das ehemalige Gasthaus zur Rose am Neuen Markt. Im Herbst wollen beide im Erdgeschoss des leer stehenden Gebäudes das Café Rose eröffnen und damit den Sprung in die Selbstständigkeit wagen.
