Dienstag, 12. August 2025

Plus Nußloch

Müssen Tierärzte umsonst behandeln?

Kritik an "selbstempfundenen Tierschützern": Eine Frau brachte eine verletzte Taube aus Mitgefühl in Praxis und sollte für die Behandlung dann die Rechnung zahlen.

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 56 Sekunden
Oft verursacht bereits das Einfangen der verletzten Tiere immensen Stress. Im Zweifel gilt: Professionelle Hilfe von Polizei oder Jägern in Anspruch nehmen. Foto: dpa

Von Yannick Hug

Nußloch. Eine Frau findet eine offenbar schwer verletzte Taube vor. Um unnötiges Leiden des Tiers zu verhindern, bringt sie es zum nächsten Tierarzt, der es einschläfern soll. Der Arzt legt ihr daraufhin eine Rechnung vor. Die Frau, die der Taube aus Mitgefühl helfen will, soll für die Behandlung selbst bezahlen. Die RNZ hat mit Expertinnen über den Fall

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Yannick Hug
Volontär
zu unseren Autoren  
