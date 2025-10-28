Dienstag, 28. Oktober 2025

Plus Hüffenhardt

Wer haftet bei Datenschutz-Verstößen von Räten auf Tablets?

Im Gemeinderat ging es um die Nutzung privater Tablets für die digitale Ratsarbeit. Die Datenschutzbeauftragte rät ab.

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 22 Sekunden
Welche Tablets künftig im Hüffenhardter Gemeinderat zum Einsatz kommen, wurde noch nicht entschieden. Symbolbild: Sebastian Schuch

Von Sebastian Schuch

Hüffenhardt. Die Gemeinde Hüffenhardt führt ein digitales Ratsinformationssystem (RIS) ein, das ist bereits beschlossen. Auch die entsprechende Software wurde schon organisiert. Fehlt noch die Hardware, sprich Tablets. Eine Entscheidung über die künftigen Endgeräte sollte eigentlich schon im Juni fallen, war dann aber aufgrund mehrerer Differenzen –

