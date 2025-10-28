Von Sebastian Schuch

Hüffenhardt. Die Gemeinde Hüffenhardt führt ein digitales Ratsinformationssystem (RIS) ein, das ist bereits beschlossen. Auch die entsprechende Software wurde schon organisiert. Fehlt noch die Hardware, sprich Tablets. Eine Entscheidung über die künftigen Endgeräte sollte eigentlich schon im Juni fallen, war dann aber aufgrund mehrerer Differenzen –