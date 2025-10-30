Region Heidelberg. (red) Wo gibt es an Allerheiligen, 1. November, frische Brötchen? Diese Frage stellt sich zumindest für alle in Baden-Württemberg, wo dies ein gesetzlicher Feiertag ist – im Gegensatz zum hessischen Neckarsteinach, wo Geschäfte regulär geöffnet sind.

Dossenheim

> Grimminger: Hauptstraße 2, 7-17 Uhr.

> Meisel: Hauptstraße 27, 6.30-17 Uhr.

Eppelheim

> Goldkorn: Schillerstraße 21, 8-11.30 Uhr.

> Görtz: Seestraße 71 (im Rewe-Markt), 7.30-12 Uhr.

> Görtz: Hauptstraße 67, 7.30-17 Uhr.

> Siegel: Hauptstraße 73, 8-11 Uhr.

Leimen

> Rutz: Rathausstraße 22, 8-11 Uhr.

> Görtz: Stralsunder Ring 25a (im Rewe-Markt), 7.30-12 Uhr.

> Breiter: St. Ilgen Philipp-Stumpf-Straße 1, 8-16.30 Uhr.

Lobbach

> Grimminger: Neurott 48-50 (im Penny-Markt), 7-17 Uhr.

Meckesheim

> Grimminger: Bahnhofstraße 2, 7-11 Uhr.

Nußloch

> Rutz: Sinsheimer Straße 16, 8-11 Uhr.

> Görtz: Walldorfer Straße 59, 7.30-12 Uhr.

Sandhausen

> Backstubb: Hauptstraße 123, 8-13 Uhr.

> Breiter: Bahnhofstraße 12, 8-11 Uhr.

> Grimminger: Hauptstraße 19, 7-11 Uhr.

> Rutz: Hauptstraße 208 (im Rewe-Markt), 8-11 Uhr.

> Siegel: Hauptstraße 120, 8-11 Uhr.