Diese Bäcker sind am Feiertag rund um Heidelberg geöffnet
Sie möchten auch an Allerheiligen frische Brötchen haben? Hier unsere Übersicht, wo Sie am 1. November einkaufen können.
Region Heidelberg. (red) Wo gibt es an Allerheiligen, 1. November, frische Brötchen? Diese Frage stellt sich zumindest für alle in Baden-Württemberg, wo dies ein gesetzlicher Feiertag ist – im Gegensatz zum hessischen Neckarsteinach, wo Geschäfte regulär geöffnet sind.
Dossenheim
> Grimminger: Hauptstraße 2, 7-17 Uhr.
> Meisel: Hauptstraße 27, 6.30-17 Uhr.
Eppelheim
> Goldkorn: Schillerstraße 21, 8-11.30 Uhr.
> Görtz: Seestraße 71 (im Rewe-Markt), 7.30-12 Uhr.
Auch interessant
> Görtz: Hauptstraße 67, 7.30-17 Uhr.
> Siegel: Hauptstraße 73, 8-11 Uhr.
Leimen
> Rutz: Rathausstraße 22, 8-11 Uhr.
> Görtz: Stralsunder Ring 25a (im Rewe-Markt), 7.30-12 Uhr.
> Breiter: St. Ilgen Philipp-Stumpf-Straße 1, 8-16.30 Uhr.
Lobbach
> Grimminger: Neurott 48-50 (im Penny-Markt), 7-17 Uhr.
Meckesheim
> Grimminger: Bahnhofstraße 2, 7-11 Uhr.
Nußloch
> Rutz: Sinsheimer Straße 16, 8-11 Uhr.
> Görtz: Walldorfer Straße 59, 7.30-12 Uhr.
Sandhausen
> Backstubb: Hauptstraße 123, 8-13 Uhr.
> Breiter: Bahnhofstraße 12, 8-11 Uhr.
> Grimminger: Hauptstraße 19, 7-11 Uhr.
> Rutz: Hauptstraße 208 (im Rewe-Markt), 8-11 Uhr.
> Siegel: Hauptstraße 120, 8-11 Uhr.