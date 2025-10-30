Donnerstag, 30. Oktober 2025

Hier gibt's frische Brötchen

Diese Bäcker sind am Feiertag rund um Heidelberg geöffnet

Sie möchten auch an Allerheiligen frische Brötchen haben? Hier unsere Übersicht, wo Sie am 1. November einkaufen können.

Frische Brötchen gibt es mancherorts auch am Feiertag des 1. November. Symbolfoto: dpa

Region Heidelberg. (red) Wo gibt es an Allerheiligen, 1. November, frische Brötchen? Diese Frage stellt sich zumindest für alle in Baden-Württemberg, wo dies ein gesetzlicher Feiertag ist – im Gegensatz zum hessischen Neckarsteinach, wo Geschäfte regulär geöffnet sind.

Dossenheim

> Grimminger: Hauptstraße 2, 7-17 Uhr.

> Meisel: Hauptstraße 27, 6.30-17 Uhr.

Eppelheim

> Goldkorn: Schillerstraße 21, 8-11.30 Uhr.

> Görtz: Seestraße 71 (im Rewe-Markt), 7.30-12 Uhr.

> Görtz: Hauptstraße 67, 7.30-17 Uhr.

> Siegel: Hauptstraße 73, 8-11 Uhr.

Leimen

> Rutz: Rathausstraße 22, 8-11 Uhr.

> Görtz: Stralsunder Ring 25a (im Rewe-Markt), 7.30-12 Uhr.

> Breiter: St. Ilgen Philipp-Stumpf-Straße 1, 8-16.30 Uhr.

Lobbach

> Grimminger: Neurott 48-50 (im Penny-Markt), 7-17 Uhr.

Meckesheim

> Grimminger: Bahnhofstraße 2, 7-11 Uhr.

Nußloch

> Rutz: Sinsheimer Straße 16, 8-11 Uhr.

> Görtz: Walldorfer Straße 59, 7.30-12 Uhr.

Sandhausen

> Backstubb: Hauptstraße 123, 8-13 Uhr.

> Breiter: Bahnhofstraße 12, 8-11 Uhr.

> Grimminger: Hauptstraße 19, 7-11 Uhr.

> Rutz: Hauptstraße 208 (im Rewe-Markt), 8-11 Uhr.

> Siegel: Hauptstraße 120, 8-11 Uhr.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Yannick Hug
Volontär
