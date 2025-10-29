Mittwoch, 29. Oktober 2025

Plus Leimen/Heidelberg

Der "Blitz von Leimen" lebt nicht mehr – Olympiasieger Günter Haritz gestorben

Die Radsport-Legende Günter Haritz starb im Alter von 77 Jahren. Große Bestürzung herrscht bei den alten Weggefährten.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 20:15 Uhr 2 Minuten, 16 Sekunden
Günter Haritz im Jahr 2021 mit seinen vielen Medaillen und Pokalen. Foto: Pfeifer

Von Claus Weber

Leimen. Die Bestürzung war groß, nicht nur unter den ehemaligen Weggefährten, als am Mittwoch die Nachricht die Runde machte: Günter Haritz ist tot. Der Bahnrad-Olympiasieger aus Leimen erlag knapp zwei Wochen nach seinem 77. Geburtstag einem Krebsleiden.

"Das ist sehr, sehr traurig", sagte Rolf Heutling, der Gründer des Vereins "Radsport Rhein-Neckar", der einst