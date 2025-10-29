Der "Blitz von Leimen" lebt nicht mehr – Olympiasieger Günter Haritz gestorben
Die Radsport-Legende Günter Haritz starb im Alter von 77 Jahren. Große Bestürzung herrscht bei den alten Weggefährten.
Von Claus Weber
Leimen. Die Bestürzung war groß, nicht nur unter den ehemaligen Weggefährten, als am Mittwoch die Nachricht die Runde machte: Günter Haritz ist tot. Der Bahnrad-Olympiasieger aus Leimen erlag knapp zwei Wochen nach seinem 77. Geburtstag einem Krebsleiden.
"Das ist sehr, sehr traurig", sagte Rolf Heutling, der Gründer des Vereins "Radsport Rhein-Neckar", der einst