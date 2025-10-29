Von Claus Weber

Leimen. Die Bestürzung war groß, nicht nur unter den ehemaligen Weggefährten, als am Mittwoch die Nachricht die Runde machte: Günter Haritz ist tot. Der Bahnrad-Olympiasieger aus Leimen erlag knapp zwei Wochen nach seinem 77. Geburtstag einem Krebsleiden.

"Das ist sehr, sehr traurig", sagte Rolf Heutling, der Gründer des Vereins "Radsport Rhein-Neckar", der einst