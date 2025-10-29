Mittwoch, 29. Oktober 2025

Plus "Die Halle bebt" ... nicht

Keine Gäste bedeutet Aus für "Herbstsause" des Turnvereins

Bei der Herbst-Veranstaltung des Turnvereins Neckarhausen fehlten die Gäste. Früher wurde man noch überrannt.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 53 Sekunden
Die Gäste in der TVN-Halle passten alle an einen Tisch. Doch die gute Laune ließen sie sich nicht nehmen und feierten gemeinsam zu Musik vom Duo „Manni Capello“. Foto: nip

Edingen-Neckarhausen. (nip) "Man muss ja nicht so viele Leute sein, um Stimmung zu haben", tröstete das Duo "Manni Capello" bei der "Herbstsause" des Turnvereins Neckarhausen.

Und der Trost war nötig, denn von den Besucherzahlen her war die Veranstaltung eine Enttäuschung. Viele Stunden an Organisation, Vorbereitung, Helfersuche und -einteilung, Aufbau und Abbau waren umsonst. Mehr als

