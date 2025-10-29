Mittwoch, 29. Oktober 2025

zurück
Plus Nußloch

Fast jeder dritte Arbeitsplatz bei Leica ist gefährdet

Leica Biosystems plant Stellenabbau. Die Produktion ist außen vor. Der Bürgermeister ist entsetzt.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 43 Sekunden
90 Arbeitsplätze sollen am Nußlocher Leica-Standort wegfallen. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Nußloch. Die Firma Leica Biosystems plant einen größeren Stellenabbau an ihrem Nußlocher Firmensitz. Wie die RNZ aus Mitarbeiterkreisen erfahren hat, sind verschiedene Abteilungen – darunter Marketing, Service und Support sowie Forschung und Entwicklung – vom Stellenabbau betroffen. Alles in allem rund 90 Leica-Mitarbeiter.

Bei vielen der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Nicolas Lewe
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.