Leimen. (lesa) Leimens Nächte sind aktuell immer wieder laut. Es knallt. Rund um den Comenius-Kindergarten etwa, im Bereich der Weberstraße oder auch am Kurpfalz-Centrum berichten Anwohner von Böllern – und ärgern sich über die nächtliche Ruhestörung.

So auch in der Nacht auf Mittwoch: Zwischen 0.20 und 1.15 Uhr wurden in Leimen Böller gezündet, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Doch was steckt dahinter? Das Phänomen sorgt schon länger für Aufhorchen, war der Polizei zunächst aber nicht bekannt.

Bis Dienstagnacht. Ersten Ermittlungen zufolge steckten "Unbekannte mit jugendlichem Erscheinungsbild" dahinter, so Polizeisprecherin Celina-Marie Petersen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, sei nicht bekannt.

Als die Polizei an den jeweiligen Böller-Orten eintraf, war niemand mehr da. Die Polizei stellt klar: Klassisches Silvesterfeuerwerk darf nur am 31. Dezember und 1. Januar gezündet werden.