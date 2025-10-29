Mittwoch, 29. Oktober 2025

Plus "Stadtbild"-Demo in Weinheim

"Stich ins Herz" durch Kanzler Merz

SPD, Grüne, Linke und weitere Organisationen protestierten für buntes Stadtbild und solidarische Gesellschaft.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 23 Sekunden
Knapp 100 Menschen waren am Montagabend auf den zugigen Dürreplatz gekommen. Es war ihnen wichtig, auch in Weinheim ein Zeichen für ein buntes Stadtbild zu setzen. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Stella Kirgiane-Efremidou ist bekennende Politikerin. Die in Griechenland geborene Sozialdemokratin engagiert sich als Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat ebenso wie an der Spitze der bundesweit tätigen SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt. "Heute stehe ich hier aber vor allem als Mensch", leitete sie am Montagabend auf dem Dürreplatz

