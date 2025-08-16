Die Mehrheit zahlt auch auf Reisen bargeldlos
Obwohl die Deutschen im internationalen Vergleich als Bargeldfans gelten: Nur noch ein Drittel setzt im Ausland komplett auf Bargeld.
Heidelberg. (dpa) Cash ist für die meisten Deutschen auch auf Auslandsreisen nicht mehr King: Sowohl zu Hause als auch im Ausland greift zum Bezahlen nur noch gut ein Drittel der Menschen auf Schein und Münze zurück, wie eine Umfrage für das Heidelberger Vergleichsportal Verivox ergab.
In der vorherigen Erhebung im Sommer 2023 hatte noch eine Mehrheit der Befragten (53 Prozent)
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+