Von Benjamin Auber

Heidelberg/Mannheim. Extreme Wetterereignisse wie Hitze, Dürre und Überschwemmungen beeinträchtigen nicht nur kurzfristig das tägliche Leben in Europa, sondern schwächen auch Jahre später noch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ganzer Regionen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Mannheimer Wirtschaftswissenschaftlerin Sehrish Usman in Zusammenarbeit