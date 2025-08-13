Mittwoch, 13. August 2025

Plus Heidelberg/Mannheim

Regionen werden durch extreme Bedingungen massiv belastet

Wir nehmen Hitzewellen oft nicht ernst genug, sagt die Mannheimer Wirtschaftswissenschaftlerin Sehrish Usman. Zudem sind die Gegenmaßnahmen oft nicht produktiv genug.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 32 Sekunden
Die Auswirkungen von extremen Wetterereignissen sind auch wirtschaftlich noch Jahre später zu spüren. Hat die Mannheimer Wirtschaftswissenschaftlerin Sehrish Usman in einer Studie belegt. Foto: privat

Von Benjamin Auber

Heidelberg/Mannheim. Extreme Wetterereignisse wie Hitze, Dürre und Überschwemmungen beeinträchtigen nicht nur kurzfristig das tägliche Leben in Europa, sondern schwächen auch Jahre später noch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ganzer Regionen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Mannheimer Wirtschaftswissenschaftlerin Sehrish Usman in Zusammenarbeit

