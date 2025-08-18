Leimen trauert um Wolfgang Ernst
Der ehemalige Oberbürgermeister starb am Sonntag.
Leimen. (lesa) Wolfgang Ernst ist tot. Der ehemalige Leimener Oberbürgermeister starb am Sonntag. Ernst war von 2000 bis 2016 Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt.
In die Amtszeit des 1957 in Eppelheim geborenen SPD-Politikers fielen etwa der Bezug des Neuen Rathauses, die Sanierung der Alten Fabrik in St. Ilgen und der Bau der Schlossberghalle in Gauangelloch. Zudem wurde unter seiner Führung die Bürgermeister-Lingg-Straße als Innenstadtumgehung gebaut.