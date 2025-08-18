Leimen. (lesa) Wolfgang Ernst ist tot. Der ehemalige Leimener Oberbürgermeister starb am Sonntag. Ernst war von 2000 bis 2016 Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt.

In die Amtszeit des 1957 in Eppelheim geborenen SPD-Politikers fielen etwa der Bezug des Neuen Rathauses, die Sanierung der Alten Fabrik in St. Ilgen und der Bau der Schlossberghalle in Gauangelloch. Zudem wurde unter seiner Führung die Bürgermeister-Lingg-Straße als Innenstadtumgehung gebaut.