Von Christoph Moll

Leimen. Im schmucken und ruhigen Wohngebiet oberhalb von Leimens Zentrum "am Berg" bietet sich ein atemberaubender Blick in die Rheinebene. Der Blick schweift von den Pfälzer Bergen am Horizont über Heidelberg bis zum Mannheimer Fernsehturm. Hier, in der Straße Im Schilling, reiht sich ein stattliches Haus an das andere.

Doch eines davon ist