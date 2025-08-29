"Pepperl+Fuchs" schließt Produktion in Mannheim
Der Sensorhersteller zieht an andere Standorte. Dafür gibt es harsche Kritik von Arbeitnehmervertretern.
Von Barbara Klauß
Mannheim. Die Gewerkschaft IG Metall spricht von einem "schweren Schlag für Mannheim": Der Sensorhersteller Pepperl+Fuchs plant die Schließung seiner Produktion am Stammsitz in der Quadratestadt. Schrittweise werde die Fertigung an andere internationale Fertigungsstandorte überführt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Damit verbunden ist der
