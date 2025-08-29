Freitag, 29. August 2025

zurück
Plus Umzug ins Ausland

"Pepperl+Fuchs" schließt Produktion in Mannheim

Der Sensorhersteller zieht an andere Standorte. Dafür gibt es harsche Kritik von Arbeitnehmervertretern.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Die Firmenzentrale von Pepperl+Fuchs in Mannheim. Foto: Firmenbild

Von Barbara Klauß

Mannheim. Die Gewerkschaft IG Metall spricht von einem "schweren Schlag für Mannheim": Der Sensorhersteller Pepperl+Fuchs plant die Schließung seiner Produktion am Stammsitz in der Quadratestadt. Schrittweise werde die Fertigung an andere internationale Fertigungsstandorte überführt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Damit verbunden ist der

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.