Euphorie über Einstieg in Rüstungsgeschäft ist weg
Neues Werk für Artilleriemunition: Der Rüstungskonzern Rheinmetall fährt die Produktion hoch.
Unterlüß/Heidelberg. (dpa/mk) Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat ein neues Werk für Artilleriemunition eröffnet. Die Produktion des 155-Millimeter-Kalibers werde schrittweise hochgefahren und 2027 bis zu 350.000 Schuss pro Jahr erreichen, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger bei der Einweihungsfeier, bei der auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD),
