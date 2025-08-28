Donnerstag, 28. August 2025

Euphorie über Einstieg in Rüstungsgeschäft ist weg

Neues Werk für Artilleriemunition: Der Rüstungskonzern Rheinmetall fährt die Produktion hoch.

28.08.2025
Heidelberger Druck
Der Sitz des Heidelberger Maschinenherstellers. Foto: Uli Deck/dpa

Unterlüß/Heidelberg. (dpa/mk) Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat ein neues Werk für Artilleriemunition eröffnet. Die Produktion des 155-Millimeter-Kalibers werde schrittweise hochgefahren und 2027 bis zu 350.000 Schuss pro Jahr erreichen, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger bei der Einweihungsfeier, bei der auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD),

