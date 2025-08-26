Dienstag, 26. August 2025

zurück
Plus 87-Jährige wird verletzt

Aggressive Bammentaler Gans attackierte Seniorin

Einfangen oder in Ruhe lassen? Im Ort bilden sich zwei Fronten. Die "Situation ist nicht länger hinnehmbar", sagt die Betroffene.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
Immer wieder gab es zuletzt Konflikte mit aggressiven Gänsen in Bammental. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Bammental. Pfiffig eingesetztes inoffizielles "Wappentier" der Gemeinde Bammental, zugleich aber auch ein echtes Problem und daher auch Gegenstand bundesweiter Berichterstattung: Zwar prägen die frei laufenden Gänse schon seit vielen Jahren das Ortsbild Bammentals – doch ein derart großes Aufsehen wie seit diesem Frühjahr erregt haben sie noch nie.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
