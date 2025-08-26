Von Lukas Werthenbach

Bammental. Pfiffig eingesetztes inoffizielles "Wappentier" der Gemeinde Bammental, zugleich aber auch ein echtes Problem und daher auch Gegenstand bundesweiter Berichterstattung: Zwar prägen die frei laufenden Gänse schon seit vielen Jahren das Ortsbild Bammentals – doch ein derart großes Aufsehen wie seit diesem Frühjahr erregt haben sie noch nie.