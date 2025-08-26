Aggressive Bammentaler Gans attackierte Seniorin
Einfangen oder in Ruhe lassen? Im Ort bilden sich zwei Fronten. Die "Situation ist nicht länger hinnehmbar", sagt die Betroffene.
Von Lukas Werthenbach
Bammental. Pfiffig eingesetztes inoffizielles "Wappentier" der Gemeinde Bammental, zugleich aber auch ein echtes Problem und daher auch Gegenstand bundesweiter Berichterstattung: Zwar prägen die frei laufenden Gänse schon seit vielen Jahren das Ortsbild Bammentals – doch ein derart großes Aufsehen wie seit diesem Frühjahr erregt haben sie noch nie.
