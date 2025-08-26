Dienstag, 26. August 2025

zurück
Plus Lußhardtwald unter Druck

Dem Kronauer Baggersee sollen 12 Hektar Wald weichen

Heidelberg Materials plant 12 Hektar Wald für den Baggersee abzuroden. Trinkwasserschutz, Natur und Naherholung stehen dabei auf dem Prüfstand.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten
Das Luftbild zeigt den Baggersee in Kronau. Grün markiert ist die Fläche, die wiederverfüllt werden soll. Rot umrandet ist das Waldgebiet, das für die jetzt geplante Erweiterung gerodet werden soll. Violett ist eine zusätzlich angedachte Abbaufläche angedeutet. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot/Kronau. Der Lußhardtwald steht unter Druck. Ein beliebtes Naherholungsgebiet für Menschen in Kronau, Waghäusel und St. Leon-Rot, ein Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten, ein klimaschützendes Reservoir für Kohlendioxid – ein Areal im Visier verschiedener Bauvorhaben.

Vor einigen Jahren stand im Raum, neue

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.