Dem Kronauer Baggersee sollen 12 Hektar Wald weichen
Heidelberg Materials plant 12 Hektar Wald für den Baggersee abzuroden. Trinkwasserschutz, Natur und Naherholung stehen dabei auf dem Prüfstand.
Von Sebastian Lerche
St. Leon-Rot/Kronau. Der Lußhardtwald steht unter Druck. Ein beliebtes Naherholungsgebiet für Menschen in Kronau, Waghäusel und St. Leon-Rot, ein Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten, ein klimaschützendes Reservoir für Kohlendioxid – ein Areal im Visier verschiedener Bauvorhaben.
Vor einigen Jahren stand im Raum, neue
