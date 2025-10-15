Mittwoch, 15. Oktober 2025

Plus Mühlhausen

Nabu sorgt sich um Rettigheimer Streuobstwiesen

Biologische Vielfalt bewahren: Die Umweltschützer kritisieren die angedachte Ortserweiterung im Nordwesten.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 5 Sekunden
Im Nordwesten Rettigheim könnte ein neues Wohngebiet entstehen. Der Naturschutzbund kritisiert das Vorhaben. Foto: Jan A. Pfeifer

Rettigheim. (kbw) Die Idee eines neuen Wohngebiets im Nordwesten Rettigheims trifft auf Gegenwind: In einer Stellungnahme kritisiert der Bezirksverband des Naturschutzbundes (Nabu) Rhein-Neckar-Odenwald das Vorhaben. Die Umweltschützer sorgen sich vor allem um die geschützten Streuobstwiesenbestände auf der 4,69 Hektar großen Fläche.

Die Gemeinde Mühlhausen verfolgt das Ziel, im Dreieck

