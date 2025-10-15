Von Sebastian Schuch

Neckarelz. Es ist eine der schönen Geschichten des Sommers in der Region: Im Juni haben vier Kinder in Mosbach eine Flaschenpost im Neckar auf Reisen geschickt, die ein Paar aus Meckesheim auf dessen Paddeltour erreichte. Doch die Nachricht war nur noch teilweise lesbar. Die Rhein-Neckar-Zeitung brachte Sender und Empfänger schließlich zusammen, sodass