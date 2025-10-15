Mittwoch, 15. Oktober 2025

zurück
Plus Mosbach

Flaschenpost-Finder schickten als Antwort eine Flaschenpost

Vier Kinder aus Mosbach erhielten nach RNZ-Aufruf eine Rückmeldung auf ihre im Neckar versandte Nachricht.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 21 Sekunden
Sehr gefreut haben sich die Kinder über die Antwort auf ihre im Juni auf die Reise geschickte Flaschenpost. Foto: privat

Von Sebastian Schuch

Neckarelz. Es ist eine der schönen Geschichten des Sommers in der Region: Im Juni haben vier Kinder in Mosbach eine Flaschenpost im Neckar auf Reisen geschickt, die ein Paar aus Meckesheim auf dessen Paddeltour erreichte. Doch die Nachricht war nur noch teilweise lesbar. Die Rhein-Neckar-Zeitung brachte Sender und Empfänger schließlich zusammen, sodass

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.