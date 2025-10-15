Flaschenpost-Finder schickten als Antwort eine Flaschenpost
Vier Kinder aus Mosbach erhielten nach RNZ-Aufruf eine Rückmeldung auf ihre im Neckar versandte Nachricht.
Von Sebastian Schuch
Neckarelz. Es ist eine der schönen Geschichten des Sommers in der Region: Im Juni haben vier Kinder in Mosbach eine Flaschenpost im Neckar auf Reisen geschickt, die ein Paar aus Meckesheim auf dessen Paddeltour erreichte. Doch die Nachricht war nur noch teilweise lesbar. Die Rhein-Neckar-Zeitung brachte Sender und Empfänger schließlich zusammen, sodass