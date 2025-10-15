Mittwoch, 15. Oktober 2025

Plus Älteste Frau der Region hat Geburtstag

109-jährige Sandhäuserin spielt gerne "Mensch ärgere dich nicht"

"Viel arbeiten und nur so viel essen, bis man satt ist", ist Helene Wiskandts Motto. Zwei Ur-Ur-Enkel gibt es als "Geschenk".

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 59 Sekunden
Mit dem Rollator ist Helene Wiskandt nach wie vor fast täglich draußen unterwegs. Foto: Moll

Von Christoph Moll

Sandhausen/Nußloch. Als die RNZ zu Besuch kommt, blättert Helene Wiskandt gerade die Zeitung durch. Hier, in Zimmer 21 des Pflegeheims in der Sandhäuser Jahnstraße, sitzt eine rüstige Seniorin, die freundlich grüßt.

Doch Helene Wiskandt ist nicht irgendeine Seniorin, sie ist die älteste Frau der Region rund um Heidelberg. Am Mittwoch feiert sie

