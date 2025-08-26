Mosbach. (schat) Sie ist so etwas wie das Gegenteil der viel zitierten Win-Win-Konstellation. In der Notunterkunft im Neckarelzer Erlenweg sind Menschen untergebracht, die dort aus den unterschiedlichsten Gründen gelandet sind. Aber wohl allesamt nie den Wunsch hatten, tatsächlich hier zu stranden – ganz unabhängig davon, wie viel oder wenig sie dazu letztlich beigetragen haben.

Sie