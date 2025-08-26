Dienstag, 26. August 2025

Plus Konflikte, Enge, Schmutz

Hilferuf der Bewohner aus der Notunterkunft Neckarelz

Die Bewohner der städtischen Einrichtung im Erlenweg machen mit offenem Brief auf "schwer auszuhaltende" Bedingungen aufmerksam.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 38 Sekunden
Von der Notunterkunft geht der Blick auf leer stehende Wohnungen: Bewohner der städtischen Unterkunft für „Gestrandete“ haben dieser Tage mit einem offenen Brief an Mosbachs Oberbürgermeister Stipp und die Gemeinderatsfraktionen auf „besch ... eidene“ Lebensverhältnisse im Gebäude im Erlenweg 18 aufmerksam gemacht. Foto: schat

Mosbach. (schat) Sie ist so etwas wie das Gegenteil der viel zitierten Win-Win-Konstellation. In der Notunterkunft im Neckarelzer Erlenweg sind Menschen untergebracht, die dort aus den unterschiedlichsten Gründen gelandet sind. Aber wohl allesamt nie den Wunsch hatten, tatsächlich hier zu stranden – ganz unabhängig davon, wie viel oder wenig sie dazu letztlich beigetragen haben.

Sie

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
