Plus Plastikhalm-Debatte

Capri-Sun hadert weiter mit dem Papierstrohhalm

Ein Jahr nach Start der Online-Petition erscheint die Rückkehr eher unwahrscheinlich. Die Beteiligung ist geringer als erhofft.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 33 Sekunden
Beim Einstechen knickt der Papierstrohhalm oft ab. Viele Verbraucher nervt das. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Getränkehersteller Capri-Sun bleibt unzufrieden mit dem auf Druck der EU eingeführten Papierstrohhalm. "Die Papier-Trinkhalme wurden mehrfach überarbeitet, erfüllen aber weiterhin nicht in allen Situationen die Erwartungen unserer Verbraucher an Komfort und Funktionalität", sagte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag auf Anfrage.

