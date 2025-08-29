Capri-Sun hadert weiter mit dem Papierstrohhalm
Ein Jahr nach Start der Online-Petition erscheint die Rückkehr eher unwahrscheinlich. Die Beteiligung ist geringer als erhofft.
Von Matthias Kros
Heidelberg. Der Getränkehersteller Capri-Sun bleibt unzufrieden mit dem auf Druck der EU eingeführten Papierstrohhalm. "Die Papier-Trinkhalme wurden mehrfach überarbeitet, erfüllen aber weiterhin nicht in allen Situationen die Erwartungen unserer Verbraucher an Komfort und Funktionalität", sagte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag auf Anfrage.
