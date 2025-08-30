Samstag, 30. August 2025

Plus Leimen am Limit

Noch eine Flüchtlings-Welle würde die Stadt "nicht schaffen"

Es sind 1000 Geflüchtete in 235 Wohnungen untergebracht. Die Stadt braucht dringend mehr Wohnraum.

30.08.2025 UPDATE: 30.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Im „Apart Inn Hotel“ bringt die Stadt als Mieterin Geflüchtete unter. Foto: Frenzel

Leimen. (yhug) Während bundesweit die Zahl der ankommenden Geflüchteten sinkt und der Druck auf die Erstaufnahmeeinrichtungen abnimmt, ist der Druck auf die Kommunen weiterhin hoch, Menschen in geeigneten Wohnungen unterzubringen. Denn sie sind verpflichtet, für die Anschlussunterbringung zu sorgen.

Rainer Federolf ist seit 1987 bei der Stadt Leimen beim Sozialamt angestellt. Neben

Kommentare
