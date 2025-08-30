Noch eine Flüchtlings-Welle würde die Stadt "nicht schaffen"
Es sind 1000 Geflüchtete in 235 Wohnungen untergebracht. Die Stadt braucht dringend mehr Wohnraum.
Leimen. (yhug) Während bundesweit die Zahl der ankommenden Geflüchteten sinkt und der Druck auf die Erstaufnahmeeinrichtungen abnimmt, ist der Druck auf die Kommunen weiterhin hoch, Menschen in geeigneten Wohnungen unterzubringen. Denn sie sind verpflichtet, für die Anschlussunterbringung zu sorgen.
Rainer Federolf ist seit 1987 bei der Stadt Leimen beim Sozialamt angestellt. Neben
