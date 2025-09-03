Eppelheim. (cm) Der Wahlkampf ums Bürgermeisteramt von Eppelheim ist längst gelaufen, doch die juristische Aufarbeitung dauert an: Ex-Kandidat Awais Buttar (parteilos) muss eine Geldstrafe von 1800 Euro wegen "Belohnung und Billigung von Straftaten" zahlen. Dies bestätigte Jonathan Waldschmidt, Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft, auf RNZ-Anfrage.

Es war Mitte März, als es an