Mittwoch, 03. September 2025

zurück
Plus "Die gehören alle erschossen"

Geldstrafe für Awais Buttar wegen Drohung gegen Mitbewerber

Im Eppelheimer Bürgermeister-Wahlkampf hatte es eine Auseinandersetzung gegeben.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 19:57 Uhr 1 Minute, 29 Sekunden
Awais Buttar kandidierte. Foto: Alex

Eppelheim. (cm) Der Wahlkampf ums Bürgermeisteramt von Eppelheim ist längst gelaufen, doch die juristische Aufarbeitung dauert an: Ex-Kandidat Awais Buttar (parteilos) muss eine Geldstrafe von 1800 Euro wegen "Belohnung und Billigung von Straftaten" zahlen. Dies bestätigte Jonathan Waldschmidt, Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft, auf RNZ-Anfrage.

Es war Mitte März, als es an

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.