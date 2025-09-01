Montag, 01. September 2025

Plus Walldorf

Wie kann die Stadt ihre Bürger vor hohem Verkehrslärm schützen?

Für die stark befahrenen Straßen ist die Stadt gar nicht zuständig und kann nur an die Autofahrer appellieren. Fast die Hälfte der Anwohner muss hohe Lärmpegel aushalten.

01.09.2025 UPDATE: 01.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 6 Sekunden
Wegen des Lärms besteht Handlungsbedarf: Unter anderem in der Nußlocher Straße will die Stadt Walldorf auf eine Ausweitung der Tempo-30-Bereiche drängen. Foto: Lerche

Walldorf. (seb) Mit rund 8300 Personen ist fast die Hälfte der Walldorfer hohen Belastungen durch den Straßenverkehrslärm ausgesetzt. 800 von ihnen, rund fünf Prozent der Gesamtbevölkerung, erleben sogar gesundheitsgefährdende Schallimmissionen. Und seit neustem sind auch die bisher als "ruhig" deklarierten Gebiete wieder in den Blick des Lärmschutzes zu nehmen.

Das erfuhr der

