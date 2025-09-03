Mittwoch, 03. September 2025

zurück
Plus St. Leon-Rot

Bürgermeister will Gutachten nach Mobbingvorwürfen unter Verschluss halten

Alexander Eger hat es abgelehnt, Unterlagen über die Arbeitsbedingungen im Bauhof zu veröffentlichen.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden
Im St. Leon-Roter Bauhof soll es über Jahre zu Mobbing gekommen sein. Davon zeugt unter anderem ein Analysebericht einer Beratungsfirma. Ein Gutachten, dass dies angeblich widerlegen soll, bleibt derweil unveröffentlicht. Foto: Jan A. Pfeifer

Von Konrad Bülow

St. Leon-Rot. Zu den Mobbingvorwürfen im Bauhof von St. Leon-Rot werden weiterhin Fragen offen bleiben. Bürgermeister Alexander Eger hat eine Forderung des SPD-Ortsvereins zurückgewiesen, ein Gutachten über das Betriebsklima in der kommunalen Einrichtung zu veröffentlichen.

Aus Gründen des "Vertrauensschutzes in Personalangelegenheiten" könne die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.