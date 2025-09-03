Von Konrad Bülow

St. Leon-Rot. Zu den Mobbingvorwürfen im Bauhof von St. Leon-Rot werden weiterhin Fragen offen bleiben. Bürgermeister Alexander Eger hat eine Forderung des SPD-Ortsvereins zurückgewiesen, ein Gutachten über das Betriebsklima in der kommunalen Einrichtung zu veröffentlichen.

Aus Gründen des "Vertrauensschutzes in Personalangelegenheiten" könne die