Mittwoch, 03. September 2025

zurück
Plus Heiligkreuzsteinach

Rufen politische Aufkleber zu Gewalt auf?

Die kontroversen Schriftzüge prangten auf mehreren Laternenmasten. Jetzt sind sie ein Fall für die Polizei.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Aufkleber wie diese erregten Aufsehen. Foto: privat

Heiligkreuzsteinach. (lesa) Klein, klebrig und recht unscheinbar sind sie – und doch ein Fall für Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Behörden befassen sich aktuell mit Aufklebern, die bis vor Kurzem an Laternenmasten in Heiligkreuzsteinach klebten. Der Grund: Aus Sicht von Alexander Kohl rufen sie zu Gewalt auf. Und das findet der einstige FDP-Kreisvorsitzende "inakzeptabel".

Es war

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sabrina Lehr
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.