Hat Bauer in Weinheim illegal Bauschutt auf Acker abgelagert?
Die Vebände kritisieren die "illegale Ablagerung" und fordern Konsequenzen. Der Landwirt verteidigt sich: Es ist vor allem Erde.
Von Micha Hörnle
Weinheim. Es stehen heftige Vorwürfe im Raum: Ein Bauer soll im Bereich Hammelsbrunnen, also an den Aussiedlerhöfen der Weidsiedlung, illegal Bauschutt abgelagert haben. Doch der weist das weit von sich, gibt aber zu, dass sich im Erdreich durchaus Steine befinden. Das sei ein Versehen der Baufirma gewesen.
Die Weinheimer Naturschutzverbände BUND
