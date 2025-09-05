Freitag, 05. September 2025

zurück
Plus Heftige Vorwürfe von BUND und Nabu

Hat Bauer in Weinheim illegal Bauschutt auf Acker abgelagert?

Die Vebände kritisieren die "illegale Ablagerung" und fordern Konsequenzen. Der Landwirt verteidigt sich: Es ist vor allem Erde.

05.09.2025 UPDATE: 05.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 15 Sekunden
Am Hammelsbrunnen wurden auf einem Feld etwa 1000 Kubikmeter Erde mitsamt Baumaterialien abgeladen. Die sollen nun auf Kosten des Landwirts, der das veranlasst hat, wieder fachmännisch beseitigt werden. Eventuell wird er deswegen auch angezeigt. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Weinheim. Es stehen heftige Vorwürfe im Raum: Ein Bauer soll im Bereich Hammelsbrunnen, also an den Aussiedlerhöfen der Weidsiedlung, illegal Bauschutt abgelagert haben. Doch der weist das weit von sich, gibt aber zu, dass sich im Erdreich durchaus Steine befinden. Das sei ein Versehen der Baufirma gewesen.

Die Weinheimer Naturschutzverbände BUND

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.